Эксперт Белов заявил, что сливочное масло подорожало из-за роста потребления мороженого

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Одна из причин "напряженной" ситуации на рынке сливочного масла и сливок заключается в росте производства и потребления мороженого. Об этом рассказал URA.RU генеральный директор организации "Союзмолоко" Артем Белов.



"Ситуация с дефицитом жиров сильно влияет на все глобальные рынки, не только на внутренний. Кроме того, в этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие", – отметил гендиректор организации.

По словам Белова, прирост производства мороженого составляет где-то 24%.

Ранее крупные изготовители молочной продукции заявили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

Основными причинами увеличения стоимости масла назывались ситуация на мировом рынке, низкий уровень запасов, повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий и небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье.

Позже вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать цены на сливочное масло на внутреннем рынке.

В свою очередь, Минсельхоз РФ сообщал, что в России принимаются меры по стабилизации цен на сливочное масло. В ведомстве на постоянной основе осуществляют мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

На фоне сложившейся ситуации ведомство увеличило импорт сливочного масла из других стран. Так, например, Турция с 27 октября начала поставки сливочного масла в Россию.