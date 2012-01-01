Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом

В ряде СМИ появилась информация, что крупные производители сливочного масла сократили поставки своих товаров. На фоне этого в Сети завирусились сообщения о том, что в некоторых магазинах продукт якобы продают в лимитированном количестве. Грозит ли рынку дефицит сливочного масла, разбиралась Москва 24.
Рост себестоимости
Большие предприятия по производству сливочного масла начали сокращать изготовление и приостанавливать отгрузку своей продукции в торговые сети. По данным СМИ, в компании H&N (бренд "Простоквашино") такие меры коснулись сливочного масла 72,5 и 82% жирности и начали действовать с 1 сентября. Свое решение предприятие объяснило "агрессивной инфляцией сливок-сырья": 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023-го. Само масло взлетело в цене на 48 и 55% соответственно.
С проблемами с сырьем столкнулись и в компании "Милком", где с 1 октября было приостановлено производство марок "Варвара Краса" и "Ижмолоко". Также ограничили свои поставки комбинат "Альметьевский", "Ирбитский молочный завод", "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат" и другие.
Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объяснил журналистам, что причинами подорожания масла стал рост себестоимости его изготовления.
По его словам, на данный момент килограмм сливочного масла в розницу обойдется в 1040,7 рубля, что на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года. В оптовом сегменте средняя стоимость составляет 606,4 рубля за килограмм.
"Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку", – подчеркнул Леонов.
На фоне этих новостей одна из торговых сетей Екатеринбурга решила упаковывать брикеты в специальные контейнеры с чипами из-за участившихся случаев воровства, утверждают местные СМИ. Более того, товар якобы выкладывают по одной-две пачки и продают только в руки. Также в Сети появилось фото объявления в одном из магазинов Санкт-Петербурга, где желающих купить сливочное масло просят обращаться напрямую к продавцам или кассирам.
Ситуация под контролем
В Минсельхозе опровергли сообщения СМИ об остановке или сокращении производства сливочного масла. В ведомстве подчеркнули, что российский рынок полностью обеспечен этим продуктом.
Ранее в ведомстве также напомнили о постановлении правительства, которое позволяет госорганам фиксировать предельно допустимые цены на социально значимую продукцию. По мнению министерства, это может помочь снизить темпы роста стоимости продуктов. В то же время там признали, что цены на сливочное масло действительно стали выше.
"Главным образом на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий гостинично-ресторанного сектора", – заявляли в ведомстве.
В Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"), в свою очередь, не получали уведомлений о приостановке или значительном сокращении выпуска сливочного масла, говорится в сообщении организации. Никакого дефицита товара на рынке тоже не наблюдается, подчеркнули там.
Рост цен на масло в организации объяснили результатом "двухлетнего сдерживания темпов его подорожания". При этом там подчеркнули, что похожая ситуация с его стоимостью в настоящее время наблюдается во всем мире. В пример в "Союзмолоке" привели Новую Зеландию (+32%) и страны Европы (более чем на 70%).
На российском же рынке ситуация начинает стабилизироваться по мере замедления темпов роста спроса (завершение сезона мороженого и отпусков) и наращивания объемов импорта, заключили в объединении.