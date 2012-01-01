Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом

В ряде СМИ появилась информация, что крупные производители сливочного масла сократили поставки своих товаров. На фоне этого в Сети завирусились сообщения о том, что в некоторых магазинах продукт якобы продают в лимитированном количестве. Грозит ли рынку дефицит сливочного масла, разбиралась Москва 24.

Рост себестоимости

Большие предприятия по производству сливочного масла начали сокращать изготовление и приостанавливать отгрузку своей продукции в торговые сети. По данным СМИ, в компании H&N (бренд "Простоквашино") такие меры коснулись сливочного масла 72,5 и 82% жирности и начали действовать с 1 сентября. Свое решение предприятие объяснило "агрессивной инфляцией сливок-сырья": 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023-го. Само масло взлетело в цене на 48 и 55% соответственно.

С проблемами с сырьем столкнулись и в компании "Милком", где с 1 октября было приостановлено производство марок "Варвара Краса" и "Ижмолоко". Также ограничили свои поставки комбинат "Альметьевский", "Ирбитский молочный завод", "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат" и другие.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объяснил журналистам, что причинами подорожания масла стал рост себестоимости его изготовления.





Дмитрий Леонов зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" В производстве сливочного масла присутствуют импортные жиры. Сырье еще в августе показало рост на 10–20% с начала года, логистика – на 30–35%, упаковка – на 10–15%. На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%.

По его словам, на данный момент килограмм сливочного масла в розницу обойдется в 1040,7 рубля, что на 20,4% дороже, чем в январе 2024 года. В оптовом сегменте средняя стоимость составляет 606,4 рубля за килограмм.

"Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку", – подчеркнул Леонов.

На фоне этих новостей одна из торговых сетей Екатеринбурга решила упаковывать брикеты в специальные контейнеры с чипами из-за участившихся случаев воровства, утверждают местные СМИ. Более того, товар якобы выкладывают по одной-две пачки и продают только в руки. Также в Сети появилось фото объявления в одном из магазинов Санкт-Петербурга, где желающих купить сливочное масло просят обращаться напрямую к продавцам или кассирам.

Ситуация под контролем

В Минсельхозе опровергли сообщения СМИ об остановке или сокращении производства сливочного масла. В ведомстве подчеркнули, что российский рынок полностью обеспечен этим продуктом.





из заявления Минсельхоза В январе – августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года.

Ранее в ведомстве также напомнили о постановлении правительства, которое позволяет госорганам фиксировать предельно допустимые цены на социально значимую продукцию. По мнению министерства, это может помочь снизить темпы роста стоимости продуктов. В то же время там признали, что цены на сливочное масло действительно стали выше.

"Главным образом на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий гостинично-ресторанного сектора", – заявляли в ведомстве.

В Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"), в свою очередь, не получали уведомлений о приостановке или значительном сокращении выпуска сливочного масла, говорится в сообщении организации. Никакого дефицита товара на рынке тоже не наблюдается, подчеркнули там.





из сообщения "Союзмолока" о ценах на сливочное масло Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте.

Рост цен на масло в организации объяснили результатом "двухлетнего сдерживания темпов его подорожания". При этом там подчеркнули, что похожая ситуация с его стоимостью в настоящее время наблюдается во всем мире. В пример в "Союзмолоке" привели Новую Зеландию (+32%) и страны Европы (более чем на 70%).

На российском же рынке ситуация начинает стабилизироваться по мере замедления темпов роста спроса (завершение сезона мороженого и отпусков) и наращивания объемов импорта, заключили в объединении.