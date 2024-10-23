"Известия": производители предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла

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Крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла и приостанавливать отгрузки торговым сетям. Кроме того, производители предупредили о повышении цен на масло. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N (бренд "Простоквашино") уведомила ритейлеров о временной остановке отгрузки сливочного масла 72,5 и 82% жирности с 1 сентября. Отмечается, что переработчики молока столкнулись с инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого.

Аналогичная проблема возникла и с маслом, которое подорожало на 48 и 55% соответственно, согласно данным компании.

Основные причины – рост цен на масло на мировом рынке, низкий уровень запасов, повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий и небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье.

Помимо этого, с 1 октября "Милком" также приостановил производство масла под брендами "Ижмолоко" и "Варвара-краса" и сократил изготовление продуктов марок "Село Зеленое" и "Кезский сырзавод". О перебоях в поставках и производстве сообщили в том числе молочный комбинат "Альметьевский", производители "Агросила" и "Ярмолпродукт", "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат" и другие.

Вместе с тем Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") сообщил, что не получал уведомлений от производителей сливочного масла касательно приостановки производства или значительного сокращения выпуска.

"На рынке нет дефицита по данной категории. Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте", – приводит ТАСС сообщение организации.

В союзе добавили, что ситуация на рынке сливочного масла в РФ начинает стабилизироваться по мере замедления темпов роста спроса (завершение сезона мороженого, сезона отпусков) и наращиванием объемов импорта.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что в России принимаются меры по стабилизации цен на сливочное масло. В ведомстве на постоянной основе осуществляют мониторинг стоимости социально значимых продуктов.

На фоне сложившейся ситуации Минсельхоз старается увеличить импорт сливочного масла из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также согласился с необходимостью стабилизации цен на сливочное масло. Он уже направил письмо по данному вопросу министру экономического развития России Максиму Решетникову.