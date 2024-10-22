Экономист Балынин предложил ориентироваться на ГОСТ, чтобы избежать шринкфляции

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Избежать шринкфляции (скрытое сокращение объемов продуктов) можно, если ориентироваться на продукцию, изготовленную по ГОСТ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По его словам, производители, в соответствии с новым законом, не могут по стандарту производить молоко объемом 900 миллилитров или гречку весом 900 граммов.

Также сократить негативное влияние шринкфляции можно, если применить калькулятор для пересчета цены на единицу объема или массы, который определит наиболее выгодную цену. Балынин утверждает, что для этого подойдет и телефон.

Еще один способ защитить себя от сокращения упаковок – взвешивать товары дома. Так, при обнаружении разницы между весом, указанным на упаковке, и фактическим весом, необходимо обратиться в органы, занимающиеся защитой прав потребителей, рекомендовал экономист.

Помимо этого, он посоветовал сравнить количество или вес продукции у разных производителей. Не все компании одновременно уменьшают размер упаковки, поэтому у покупателей есть возможность выбрать товары с более привлекательным соотношением цены и объема.

Между тем производителям социально значимых продуктов хотят запретить изменять объемы упаковки. В обращении главы ОПИ Олега Павлова отмечается, что в последнее время участились манипуляции с размерами упаковок социально значимых продуктов, в которых снижается масса и объем товара при сохранении прежней стоимости.