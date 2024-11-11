"Коммерсант": подсолнечное масло подорожало в России вслед за дефицитом пальмового

Фото: depositphotos/asayenkaa

Подсолнечное масло подорожало в России. Рост цен был зафиксирован после того, как его экспортная стоимость при поставке из Новороссийска за месяц увеличилась на 11%. При этом за год показатель вырос на 43,2%, пишет "Коммерсант".

По данным журналистов, повышению спроса на подсолнечное масло также способствует рост мировых цен на пальмовое масло. Так, с начала 2024 года стоимость этого продукта выросла практически на треть.

В конце октября выяснилось, что за девять месяцев текущего года поставки пальмового масла в Россию снизились на 8,7%, зафиксировавшись на уровне 638 тысяч тонн.

Причиной послужили логистические трудности, поскольку ранее маршрут доставки продукта пролегал через Красное море. Кроме того, поставки товара в Россию уменьшились из-за неурожая в Индонезии.

Вместе с тем в октябре выросли и средние розничные цены на сливочное масло. Стоимость продукта увеличилась на 5,1%. Это произошло на фоне роста себестоимости.

На ценах также отразились подъем ключевой ставки, инфляция, рост затрат на ФОТ, покупку и обслуживание оборудования.

