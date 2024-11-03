Средние розничные цены на сливочное масло в РФ выросли на 5,1% в октябре

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В прошлом месяце средние розничные цены на сливочное масло в РФ выросли на 5,1%, сообщил заместитель главы правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

"В начале октября средние розничные цены сливочного масла составляли 1 021,9 рубля за килограмм. На данный момент цены находятся на уровне 1 074,2 рубля за килограмм, плюс 5,1% к началу месяца", – передает ТАСС его слова.

Продукт подорожал на фоне роста себестоимости, объяснил эксперт. Так, например, стоимость сырья увеличилась в конце лета на 20%, логистики – на 30–35%.

По мнению Леонова, на ценах также отразились подъем ключевой ставки, инфляция, рост затрат на ФОТ, покупку и обслуживание оборудования.

Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены. Так, с 18 октября были запущены поставки сливочного масла из ОАЭ, а с 27 октября – из Турции.

