Эксперт Петрова: производители молочной продукции поднимают цены из-за убытков

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Производители молочной продукции долго не поднимали цену, но сделали это сейчас из-за больших убытков. Такое заявление в эфире радио КП сделала эксперт Марина Петрова.

По словам собеседницы, себестоимость продукции растет всегда. Но в связи с санкциями все комплектующие подорожали на 30–40%, выросла стоимость горюче-смазочных материалов. Все это она назвала важным для уборочно-посевных работ. Кроме того, подчеркнула Петрова, растет цена на электричество.

"Нелишним будет сказать и о ключевой ставке: если раньше производители могли получать кредиты под 5–13%, а сейчас таких процентов нет. А никакой бизнес без кредитования жить не может", – объяснила эксперт.

В октябре средние розничные цены на сливочное масло в России выросли на 5,1%. В начале прошлого месяца они составляли 1 021,9 рубля за килограмм, а сейчас – 1 074,2 рубля за килограмм, сказал замглавы правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

С его слов, продукт вырос в цене на фоне роста себестоимости. Так, стоимость сырья выросла в конце лета на 20%, логистики – на 30–35%.