"Ведомости": крупнейший производитель молока в России "Вимм-Билль-Данн" повысил цены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 ноября крупнейший производитель молока в России "Вимм-Билль-Данн" повысил цены на продукцию, передают "Ведомости".

Таким образом, цены на молоко и молочные продукты для покупателей выросли на 3,4%. Новое ценообразование связано с повышенными затратами по основным факторам производства.

В издании отметили, что роста цен можно было избежать благодаря увеличению производства в России.

Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.