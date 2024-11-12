Роспотребнадзор выявил потенциально опасную молочную продукцию в Подмосковье

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Потенциально опасную молочную продукцию, выпускаемую под брендом ООО "Алеант", выявили специалисты Роспотребнадзора в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты обнаружили, что в документах не были указаны лица, которые производят молочную продукцию. Также неизвестными оставались и условия, в которых осуществлялся выпуск товара.

Кроме того, продукты маркировались с использованием недостоверной информации. В связи с этим в пресс-службе предупредили, что молочная продукция ООО "Алеант" может представлять опасность и вызывать пищевое отравление.

В управлении Роспотребнадзора по Подмосковью уточнили, что все сведения были переданы в правоохранительные органы.

С 1 сентября все кассы несетевых магазинов блокируют продажу просроченной и фальсифицированной молочной продукции и воды. Более 90 тысяч торговых точек запустили такой механизм досрочно. Для крупных сетей данный режим блокировок воды и молока стал обязательным еще с мая этого года.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что результаты подобного режима уже видны в крупной рознице. Так, с 1 мая было заблокировано около 35 миллионов литров нелегальной молочной продукции и почти столько же – нелегальной воды. Таким образом, маркировка спасла как минимум 69 миллионов россиян от покупки потенциально опасной продукции.

