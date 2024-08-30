"Известия": магазины начнут блокировать просрочку и фальсификат воды и молока

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С 1 сентября все кассы несетевых магазинов будут блокировать продажу просроченной и фальсифицированной молочной продукции и воды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на оператора государственной системы маркировки "Честный знак" ЦРПТ.

Там добавили, что более 90 тысяч торговых точек запустили такой механизм досрочно. Для крупных сетей данный режим блокировок воды и молока стал обязательным еще с мая этого года.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что результаты подобного режима уже видны в крупной рознице. Так, с 1 мая было заблокировано около 35 миллионов литров нелегальной молочной продукции и почти столько же – нелегальной воды. Таким образом, маркировка спасла как минимум 69 миллионов россиян от покупки потенциально опасной продукции.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев добавил, что заблокированный таким механизмом товар необходимо уничтожать.

"На мой взгляд, не нужно ограничиваться только этими мерами, ведь мы не знаем, что происходит с изъятым товаром, не попадает ли он опять на полки", – отметил он.

Он призвал контролировать дальнейший путь этой продукции и обязать производителей уничтожать товар, чтобы он не вернулся в магазины.

В апреле в РФ запустили аналогичный механизм блокировки просроченных и нелегальных товаров, который затронул в первую очередь табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кег.

Так, после сканирования касса магазина обращается к "Честному знаку" и получает сведения о товаре. Если срок годности последнего истек, или он запрещен к продаже, или его код повторятся, то оборудование не сможет оформить его.

