Депутат Мосгордумы Людмила Гусева проверила соблюдение правил торговли в Южном Бутове

Фото: Арина Строилова

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева провела рейд в магазине на Южнобутовской улице, 81, сообщает Агентство "Москва".

"Для такого большого магазина, на мой взгляд, недопустимо большое количество нарушений. Некачественная торговля заставляет меня взять на контроль этот и другие магазины, чтобы жителям района были доступны качественные продукты по справедливым и открытым ценам", – сказала Гусева.

Депутата поддержали покупатели – жители соседних домов. По их словам, им часто приходиться сталкиваться с подобным в этом магазине, но руководство торговой точки не реагирует на их жалобы. Также они попросили депутата проверить другие торговые объекты, где часто встречаются просроченные продукты. Депутат взяла адреса таких магазинов в работу и пообещала провести проверку и при необходимости привлечь к рейду Роспотребнадзор.

Ранее Гусева встретилась с эковолонтерами по вопросу очистки водоемов возле Черневского пруда, одного из любимых мест отдыха жителей района Южное Бутово.

По словам депутата, не у каждого водоема можно создать благоустроенное общественное пространство с пляжем, местами для рыбалки, спортивными или игровыми площадками, как у Черневского или Захарьинских прудов. Речь идет о маленьких водоемах, которые спрятались в лесных массивах.

