Депутат МГД Людмила Гусева обсудила с эковолонтерами очистку водоемов в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Депутат Гусева"

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева встретилась с эковолонтерами по вопросу очистки водоемов возле Черневского пруда, одного из любимых мест отдыха жителей района Южное Бутово, передает корреспондент Агентства "Москва".

"На многочисленных встречах с жителями я получаю много жалоб на состояние водоемов в районе. Многие водные объекты – гордость Южного Бутова – зарастают камышом и водорослями, постепенно перевоплощаясь в болота. Дно прудов покрыто тиной и мусором, который оставляют отдыхающие", – рассказала Гусева.

По словам депутата, не у каждого водоема можно создать благоустроенное общественное пространство с пляжем, местами для рыбалки, спортивными или игровыми площадками, как у Черневского или Захарьинских прудов. Речь идет о маленьких водоемах, которые спрятались в лесных массивах.

"Что же касается очистки водоемов, которые уже благоустроены, и я, и муниципальные депутаты, и управа района держим на контроле ситуацию с очистными мероприятиями", – подчеркнула Гусева.

В июне стартовала комплексная реабилитация Изютинского пруда в Южном административном округе Москвы. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2024 года. Специалисты извлекут иловые отложения, обновят 276 метров разрушенных участков береговой полосы. В конце обустроят зону биоплато площадью 359 квадратных метров.

