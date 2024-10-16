Роскачество проверит зефир популярных марок на безопасность

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Зефир популярных марок будет проверен на качество и безопасность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Мы проведем исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки. Эксперты изучат качество и безопасность продукции. Аналогичные исследования мы проводили после заражения ботулизмом", – напомнили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея.

Компания "ВкусВилл" опровергла сведения о массовом отравлении. Там уточнили, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира.

Магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-гипермаркет Vprok.ru, в свою очередь, приостановили продажи зефира "Жизель" с мальтитным сиропом на фоне жалоб покупателей. Однако ни одной жалобы на зефир с мальтитом, в том числе "Жизель", на горячей линии, сайте или других каналах не зафиксировано.

Кондитерская фабрика "Сокол", которая производит зефир под брендом "Жизель", приступила к подготовке иска в связи с распространением в Сети информации, порочащей репутацию компании.

