Диетолог Евстигнеева перечислила главные минусы растительного молока

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Растительное молоко содержит антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты, но при этом имеет бедный белковый состав. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

22 августа отмечается День растительного молока, и, по мнению эксперта, сегодня оно становится все популярнее. В том числе потому, что такой продукт приходит на помощь людям с непереносимостью лактозы и другими проблемами с кишечником, отметила диетолог.



Гузель Евстигнеева гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Если говорить о пользе растительного молока, то, прежде всего, оно содержит ненасыщенные жирные кислоты – олеиновую, линолевую, альфа-линоленовую. Они способствуют снижению холестерина в крови и оказывают нейропротективный эффект, защищая мозг от дегенеративных процессов, например болезни Альцгеймера.

Этими жирными кислотами особенно богаты миндальное, фундуковое, арахисовое, соевое и молоко из кешью, добавила диетолог.



Также в растительных напитках содержатся фитостеролы, помогающие снизить "плохой" холестерин низкой плотности, высокий уровень которого является главным фактором риска инфаркта и инсульта, отметила эксперт.



Молоко из орехов и семян содержит антиоксиданты, снижающие риск рака, атеросклероза, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс аминокислоты, способствующие снижению холестерина, добавила Евстигнеева.

"Однако надо помнить, что при обработке часть полезных веществ, содержащихся в семенах, орехах и злаках, теряется. Поэтому не стоит сравнивать состав питательных веществ в этих продуктах и в полученных из них напитках", – предупредила диетолог.



Гузель Евстигнеева гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Главная же проблема растительных напитков заключается в низком содержании белка. В этом они сильно уступают животному молоку. Лишь соевое может похвастаться хорошим белковым составом – 8,71%.

Кроме того, коровье молоко содержит крайне важные для нашего организма элементы – кальций и витамин Д, которые необходимы, прежде всего, для укрепления костной ткани. В растительном молоке кальций хоть и есть, но усваивается он плохо, подчеркнула эксперт.

"Поэтому я не рекомендую полностью замещать животные молочные продукты растительными. А тем, кто все же отказывается от обычного молока в пользу растительного, советую обязательно следить за уровнем необходимых элементов и восполнять их недостаток из других продуктов", – отметила Евстигнеева.



Также диетолог напомнила, что, выбирая растительное молоко, очень важно обращать внимание на его состав. Некоторые производители добавляют в свой продукт сахар, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, чтобы продлить срок их хранения и улучшить вкусовые показатели. Молоко с такими добавками лучше не брать, заключила специалист.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, что кофе помогает в профилактике рака и Альцгеймера. Также, по мнению эксперта, некоторые работы показывают, что напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований.