Физиотерапевт Малиновская: чемпионом по содержанию витамина C является шиповник

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Наибольшее содержание витамина C отмечается в шиповнике, сладком перце и черной смородине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на физиотерапевта Видновской клинической больницы Светлану Малиновскую.

По словам специалиста, желающим потреблять больше витамина C также следует обратить внимание на облепиху, петрушку, укроп, свежую и квашеную капусту и цитрусовые.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, что высокая концентрация витаминов группы B содержится в подсолнечных семечках. Между тем в фасоли содержится витамин В9, а в белых сушеных грибах – витамин В3, рассказала эксперт.

До этого врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала редис полезным корнеплодом. Диетолог уточнила, что овощ содержит горчичное масло, употребление которого рекомендуют при ревматизме и других болезнях суставов, при простудных заболеваниях и мочекаменной болезни.

