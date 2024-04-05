Гериатр Рунихина: кофе помогает в профилактике рака и болезни Альцгеймера

05 апреля, 08:30Общество
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Кофе помогает в профилактике рака и Альцгеймера. Об этом Москве 24 рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
"Значимых ограничений по поводу кофе для пожилых людей нет. Они могут ежедневно употреблять одну-две порции", – отметила специалист.
Сам по себе этот напиток обладает большим количеством полезных свойств.
В некоторых случаях после кофе у пожилых людей, чаще всего у женщин, может наблюдаться тахикардия, беспокойство, мышечный тремор и головокружение. Это связано со слишком большой для конкретного организма порцией кофеина. Если появилось недомогание, количество потребляемого напитка должно быть снижено, говорит эксперт.
Кроме того, для здоровья пожилых будут полезны различные соки, в особенности вишневый. Такие напитки содержат очень большое количество антиоксидантов. "Это вещества, которые уменьшают воспаление и снижают окислительный стресс. Некоторые исследования показали благотворное влияние вишневого сока. Его употребление в течение 12 недель привело к небольшому снижению артериального давления, а также повышенного уровня холестерина. В конечном итоге это способствует снижению сердечно-сосудистой смертности", – подчеркнула гериатр.
Эксперт посоветовала отдавать предпочтение домашним, а не магазинным сокам, поскольку в последних больше сахара. Также можно самостоятельно готовить морсы из ягод. Вместе с тем употребление алкоголя и сахаросодержащих газированных напитков, особенно когда речь идет о пожилом возрасте, необходимо ограничить.
"Сладкая газировка повышает риск развития избыточной массы тела, ожирения, инсулинорезистентности. И в конечном итоге формирования сахарного диабета. Есть данные о том, что эти напитки приводят к повреждению ткани печени. А в некоторых случаях способны вызвать формирование онкологических заболеваний", – предупредила Рунихина.
Ранее россиянам рассказали о пользе от употребления кефира в пожилом возрасте. По словам доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского университета и диетолога Андрея Бобровского, кисломолочные продукты содержат в себе белок, пробиотики, витамины и кальций. Последний особенно важен для возрастных граждан, которые страдают от потери плотности костей. Для профилактики дефицита кальция кисломолочные продукты стоит включать в рацион минимум 3–4 раза в неделю.