Эксперт предупредил об опасности частого заваривания чая в пакетиках

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Опасность чая в пакетиках состоит в выбросе сотен миллионов наночастиц пластика при частом заваривании. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, физиолога Александра Созыкина.

По его словам, именно эти вещества скапливаются в крови, печени и почках.

"При заваривании пакетики выделяют микропластик, который из-за воздействия высокой температуры распадается на искусственные наночастицы, которых в сотни миллионов раз больше, чем частиц микропластика. При регулярном употреблении накапливается в органах и системах нашего тела", – подчеркнул эксперт.

Как уточнил физиолог, в результате могут появиться различные онкологические заболевания. В связи с этим он посоветовал употреблять листовой или гранулированный чай.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что регулярное умеренное употребление зеленого чая снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышает иммунитет. По ее словам, черный ферментированный, а также зеленый или белый неферментированные чаи имеют множество полезных веществ в составе: витамины В1, В2, РР, провитамин А и минеральные вещества.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина перечислила основные признаки передозировки кофеина. К ним относятся тахикардия вплоть до дрожания рук, повышение давления, головная боль, тошнота. Кроме того, большое количество кофе может вызвать раздражительность, тревожность, плаксивость из-за сильного воздействия на нервную систему.



Эксперты рассказали, как выбрать чай в пакетиках