Врач назвала укрепляющие иммунитет "зимние" напитки

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Употребление некоторых напитков зимой позволит укрепить иммунитет. Об этом RT рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

Одним из полезных "зимних" напитков является чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем. По словам специалиста, такой набор специй наделяет чай противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Другим полезным и согревающим напитком можно считать горячий шоколад с медом и корицей, сообщила врач.

"В состав горячего шоколада входят какао-бобы, которые содержат антиоксиданты, железо, фосфор, – благодаря этому напиток обладает противовирусным свойством, активизирует мозговую деятельность и улучшает настроение", – пояснила Утюмова.

Кроме того, гастроэнтеролог рекомендовала попробовать приготовить безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики и бадьяна. Такой напиток богат витаминами В7, С, А, а также фосфором, калием и кальцием.

В заключение врач опровергла миф о том, что алкоголь может согреть в холода. По ее словам, спирт приводит к расширению кровеносных сосудов, из-за чего организм быстро теряет тепло. Употребление алкоголя на морозе может привести к опасным последствиям.

Между тем врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михнева ранее назвала алкоголь самым токсичным продуктом. При употреблении таких напитков, по словам специалиста, разрушаются клетки поджелудочной железы. В сочетании с жирной пищей употребление спиртосодержащих напитков может привести к развитию панкреатита или диабета.

