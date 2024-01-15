Диетолог назвала заболевания, от которых защищает зеленый чай

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Регулярное умеренное употребление зеленого чая снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышает иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.



По ее словам, черный ферментированный, а также зеленый или белый неферментированные чаи имеют множество полезных веществ в составе: витамины В1, В2, РР, провитамин А, минеральные вещества, органические кислоты, танины, кофеин, а также элементы, обладающие высокой антиоксидантной активностью (в частности, катехины и теафлавины).



Антонина Стародубова диетолог столичного департамента здравоохранения Зеленый чай подвергается меньшей переработке и поэтому особенно богат антиоксидантами и полифенолами. Регулярное умеренное употребление напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект и замедляет процессы старения головного мозга, печени, кожи и даже повышает общую сопротивляемость организма.

Однако содержание кофеина в стакане зеленого чая некоторых сортов может быть сопоставимо с чашкой кофе.



"В среднем в черных сортах чая содержание кофеина ниже, поэтому люди, имеющие повышенную чувствительность к кофеину, лучше переносят черные сорта чая", – отметила диетолог.



Специалист подчеркнула, что избыточное потребление кофеинсодержащих напитков, в том числе и чая, может оказывать неблагоприятное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, а танины могут негативно влиять на функцию органов желудочно-кишечного тракта и усвояемость некоторых пищевых веществ, в частности железа.



Антонина Стародубова диетолог столичного департамента здравоохранения Если человек обладает высокой чувствительностью к кофеину, от чая по вечерам лучше отказаться. Его можно заменить напитком из ромашки, кипрея или других ароматных трав. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, по вопросам питания и употребления кофеинсодержащих напитков, в том числе крепкого чая, необходимо проконсультироваться с врачом. Некрепкий, слабо заваренный напиток можно употреблять практически всем.

Некрепкий чай можно употреблять по три-пять чашек в день. Наиболее полезен свежеприготовленный напиток, в нем содержание биологически активных веществ выше.



Однако польза чая снижается, если добавлять в него сахар, жирные сливки, варенье. Также не стоить сопровождать чаепитие кондитерскими изделиями, сладостями, бутербродами. Все это неизбежно приводит к перееданию, повышению потребления простых углеводов и, как следствие, повышению риска развития избыточной массы тела, ожирения и связанных с ним заболеваний.



"В качестве полезной альтернативы сладостям в чай можно добавлять различные свежие, сушеные или замороженные ягоды и фрукты. Например калину, бруснику, клюкву, облепиху, малину, вишню и яблоки. Это позволит сделать вкус напитка более разнообразным и интересным, поможет отказаться от сахара и дополнительно обогатит рацион полезными пищевыми веществами", – заключила Стародубова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила основные признаки передозировки кофеина. К ним относятся тахикардия вплоть до дрожания рук, повышение давления, головная боль, тошнота. Кроме того, большое количество кофе может вызвать раздражительность, тревожность, плаксивость из-за сильного воздействия на нервную систему.