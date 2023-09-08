08 сентября, 16:28Общество
Врач назвала признаки передозировки кофе
Фото: 123RF/serezniy
Употребление более четырех чашек кофе в день может вызвать передозировку, результатом которой является тахикардия, головная боль и другие недомогания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"При избытке кофеина, если человек пьет более четырех чашек в день, может быть тахикардия вплоть до дрожания рук, повышение давления, головная боль, ощущение тошноты", – перечисляет специалист.
Кроме того, большое количество кофе может вызвать раздражительность, тревожность, плаксивость из-за сильного воздействия на нервную систему и даже сонливость, уточнила Соломатина.
"Также может быть диарея, потому что кофе отчасти обладает послабляющим действием", – заключила эксперт.
Ранее были названы продукты и напитки, которые лучше не употреблять вместе с кофе. В частности, речь идет об алкоголе, поскольку из-за такого сочетания человек не сразу чувствует, что уже опьянел. Кроме того, не рекомендуется смешивать кофе с едой, где содержится железо, например с гречкой или орехами. Дело в том, что напиток затрудняет всасывание этого элемента. Также кофе не стоит сочетать с пряностями, а лучше вообще пить отдельно от других приемов пищи.
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