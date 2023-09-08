Врач назвала признаки передозировки кофе

Фото: 123RF/serezniy

Употребление более четырех чашек кофе в день может вызвать передозировку, результатом которой является тахикардия, головная боль и другие недомогания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"При избытке кофеина, если человек пьет более четырех чашек в день, может быть тахикардия вплоть до дрожания рук, повышение давления, головная боль, ощущение тошноты", – перечисляет специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Если выпить слишком много кофе, мочегонный эффект будет достаточно выраженный, а в связи с этим и признаки обезвоживания. В частности, спутанность сознания, неспособность нормально сосредоточиться, сухость во рту.

Кроме того, большое количество кофе может вызвать раздражительность, тревожность, плаксивость из-за сильного воздействия на нервную систему и даже сонливость, уточнила Соломатина.

"Также может быть диарея, потому что кофе отчасти обладает послабляющим действием", – заключила эксперт.

Ранее были названы продукты и напитки, которые лучше не употреблять вместе с кофе. В частности, речь идет об алкоголе, поскольку из-за такого сочетания человек не сразу чувствует, что уже опьянел. Кроме того, не рекомендуется смешивать кофе с едой, где содержится железо, например с гречкой или орехами. Дело в том, что напиток затрудняет всасывание этого элемента. Также кофе не стоит сочетать с пряностями, а лучше вообще пить отдельно от других приемов пищи.

