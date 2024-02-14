Диетолог раскрыл пользу ежедневного употребления кефира для пожилых

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Ежедневное употребление 500 миллилитров кефира пожилыми людьми окажет благоприятное воздействие на их организм. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского университета и диетолога Андрея Бобровского.

По словам специалиста, кисломолочные продукты являются важным источником кальция, белка, витаминов и пробиотиков. В частности, кефир содержит живые бактерии и благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Благодаря употреблению кисломолочного напитка пожилые могут защититься от дефицита кальция. Более того, кефир будет полезен и детям.

"Количество употребления кефира может варьироваться от 100 до 500 граммов в день", – уточнил диетолог.

Однако при добавлении сахара кисломолочные продукты могут потерять пользу. Вред сахара, по словам Бобровского, перевешивает значительную пользу кефира.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова не рекомендовала употреблять кисломолочные продукты на ночь. Эксперт предупредила, что если регулярно пить перед сном кефир, ряженку или простоквашу, то это приведет к накоплению жира и развитию диабета.



Эксперты рассказали, как правильно выбирать кефир