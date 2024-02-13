Аллерголог рассказала, от чего зависит польза молока

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Польза молока зависит от его жирности, поскольку более жирный продукт благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-аллерголога и иммунолога высшей категории Евгению Паршину.

Лучше выбирать молоко средней (2,6–3,5%) и высокой (более 3,5%) жирности, уточнила она.

"Более жирное молоко также способствует лучшему усвоению питательных веществ, таких как жирорастворимые витамины групп А, D, Е, К2, омега-3 и омега-6, а также витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и другие", – говорится в сообщении.

Это благоприятно сказывается на здоровье, особенно костей, иммунитета, нервной системы и зрения, поделилась врач.

Однако следует помнить, что при высоком сердечно-сосудистом риске или при следовании лечебной диете лучше отдавать предпочтение менее жирной продукции, подчеркнула эксперт. Такой вариант подходит в том числе тем, кто следит за своим весом.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что кефир очень полезен для людей после 50 лет, так как он помогает поддерживать иммунитет. Этот продукт помогает снизить количество заболеваний и способствует повышению активности, заявила эксперт.

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