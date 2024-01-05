Диетолог посоветовала перекусывать мандаринами вместо сладостей

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Перекус мандаринами вместо сладостей способен поддержать уровень глюкозы в крови. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на профессора Федерального медико-биологического агентства, диетолога Маргариту Королеву.

"Периодически три мандаринки съесть между завтраком и обедом или между обедом и ужином – вполне достойно, вкусно и полезно. Благодаря таким перекусам с низким гликемическим индексом будет поддерживаться сахарная кривая крови, не будет состояния гипогликемии", – указала она.

Как отметила специалист, мандарины являются низкокалорийными. В их составе содержатся витамины B, С, флавоноиды и антиоксиданты, добавила она.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что в холодное время года в рационе людей старшего возраста обязательно должен быть бульон. Эксперт посоветовала варить его из мяса домашних птиц и добавлять корнеплоды, такие как морковь, корень сельдерея, пастернак и топинамбур. Также можно использовать базовые специи: душистый перец, соль и лавровый лист.

До этого педиатр Ильмира Шарипова рассказала, что веганское питание у детей может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Она отметила, что в таком рационе отсутствует важный для роста и развития белок. Также веганство может спровоцировать дефицит железа в организме ребенка, указала педиатр. Веганская диета также может повлечь гормональные сбои, проблемы с памятью и дефицит витамина D, заключила эксперт.

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