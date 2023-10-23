Педиатр перечислила опасности веганства для детей

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Веганское и вегетарианское питания у детей могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на педиатра Ильмиру Шарипову.

Она отметила, что в таком рационе отсутствует важный для роста и развития белок. Также веганство может спровоцировать дефицит железа в организме ребенка, указала педиатр.

"Конечно, этот элемент содержится в растительной пище, однако хорошо усваивается только гемовое железо, которое присутствует в красном мясе и субпродуктах", – объяснила она.

По словам специалиста, анемия является серьезной причиной заболеваний у детей, синяков под глазами, слабости и задержки речевого и психического развития.

"Дело в том, что без железа кровь не может переносить кислород, а без него страдает мозг", – отметила врач.

Как подчеркнула Шарипова, подросткам необходимо сбалансированное питание. Веганская диета может повлечь гормональные сбои, проблемы с памятью и дефицит витамина D, заключила эксперт.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить в России на законодательном уровне вегетарианство и сыроедство в отношении несовершеннолетних. По ее словам, за последнее десятилетие альтернативные виды пищевого поведения, включая веганство и его различные вариации, стали общемировым трендом.

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