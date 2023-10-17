Врач назвала крупу для здоровья нервной системы

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Пропаренный рис содержит большое количество витаминов группы B и будет полезен для нервной системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Рис пропаривают для сохранения всей питательной ценности этого продукта. При этом из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства.

При приготовлении риса следует придерживаться нескольких правил. "На ночь надо обязательно замочить его в холодной воде, а утром промыть, пока та не станет чистой. Это нужно для минимизации содержания крахмала с высоким гликемическим индексом. И только потом следует начинать готовить рис. Есть его можно как на завтрак, так и на обед или ужин", – говорит Королева.

Специалист посоветовала употреблять рис вместе с овощами и зеленью, так как пищевые волокна помогут улучшить перистальтику кишечника. "Рис без добавления овощей и зелени, то есть растительных волокон и клетчатки, может снизить перистальтическую функцию кишечника и поддержать запоры, которые характерны, например, для людей пожилого возраста", – заключила эксперт.

Ранее была названа наименее полезная для здоровья каша. Речь идет о манке, так как она является калорийным блюдом и не несет организму питательных веществ. Кроме того, эта каша имеет высокий гликемический индекс, благодаря чему может способствовать набору лишних килограммов и развитию диабета.

