Диетолог назвала самые опасные продукты для завтрака

Фото: 123RF/derketta776

Употребление на завтрак слишком кислых продуктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Самое опасное, что нельзя есть на завтрак, – это все кислое. Такие продукты будут давать раздражающее действие, агрессивно воздействовать на желудочно-кишечный тракт", – предупредила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Если мы будем начинать свой день с апельсинового сока, кислых ягод, фруктов, например ананаса, то все это будет способствовать воспалению слизистой и даже развитию гастрита.

На завтрак лучше всего употреблять щелочные продукты, которые не будут оказывать негативного влияния на слизистую органов пищеварения. Для утреннего приема пищи хорошо подойдут нежные каши и омлеты, заключила Мухина.

Ранее россиянам рассказали, к каким негативным последствиям может привести отказ от завтрака. Прежде всего пропуск утреннего приема пищи грозит отсутствием сил, поскольку еда является источником энергии. Кроме того, днем человек может столкнуться с повышенным аппетитом. Из-за этого в перспективе он рискует набрать лишние килограммы.

