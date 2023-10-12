Нутрициолог дала советы по правильному питанию школьников

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У школьников высокая умственная и физическая нагрузка, поэтому им нужно сбалансировано питаться. Такое мнение озвучила нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич, сообщает News.ru.

По словам диетолога, детям нужно добавить в рацион белковые продукты, в которых содержится много кальция. Например, творог, кисломолочные продукты отлично подходят для перекуса, их лучше выбирать без суперсладких добавок. Также обязательно должен быть один полноценный прием мясной или рыбной пищи, объяснила Ивашкевич.

Эксперт подчеркнула, что наваристые мясные супы содержат в себе много коллагена, витаминов и микроэлементов, необходимых для костей и связок. Также суп на мясном или овощном бульоне – быстрый способ насытиться, уверена она.

После 18:00 ребенка лучше ограничить в сладком, чтобы он лучше спал. А завтрак на следующий день должен быть плотным и теплым, сказала нутрициолог.

Ранее тренер и диетолог Мария Волынкина назвала идеальный рацион питания для подростков с ожирением.

Она считает, что такие дети должны питаться три раза в день. Волныкина советует есть на завтрак сложные углеводы и крупы, на обед – то же самое, только добавлением мяса или рыбы, а на ужин – белковую пищу, вместо гарнира можно сделать овощи на пару.

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