Диетолог назвала самые вредные продукты, которые родители дают детям

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Сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки являются самыми вредными продуктами, которыми родители часто кормят своих детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на детского врача-эндокринолога и диетолога Оксану Михалеву.

Специалист в первую очередь отнесла к вредным продуктам йогурты, молочные коктейли и творожные массы с глазированными сырками. Эксперт объяснила, что в них содержится много сахара, консервантов, красителей, усилителей вкуса и других добавок, которые не являются полезными для организма ребенка.

"Всегда необходимо смотреть состав. Но, если ребенок склонен к набору лишнего веса, такие продукты лучше совсем исключить из рациона", – предупредила диетолог.

Кроме того, врач заявила о вреде фруктовых соков и других сладких напитков для детей. По словам Михалевой, в них практически отсутствуют витамины и клетчатка. При этом из-за того, что организм в жидком виде получает много калорий, то он не испытывает насыщения и ребенок снова захочет есть.

"Употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета. Из напитков лучше всего предлагать детям только воду и натуральные молочные продукты", – подчеркнула эндокринолог.

Также врач посоветовала исключить из рациона готовые завтраки, которые якобы сделаны из натуральных злаков.

"На самом деле в них содержится большое количество "быстрых" калорий и сахара. Кроме того, в процессе производства злаки обрабатываются так, что они теряют клетчатку, витамины и минералы", – отметила специалист.

В связи с этим эксперт посоветовала заменить готовые завтраки на натуральные каши или мюсли, куда можно добавить еще полезные фрукты, сухофрукты, цукаты, орехи или семечки.

Если же ребенок хочет сладкое, то, как утверждает специалист, важно выбирать их правильно. Так, шоколад, мармелад и пломбир можно отнести к полезным сладостям лишь при условии, что в рационе детей они присутствуют в небольшом количестве.

"Нередко родители дают ребенку в школу в качестве перекуса продукты, содержащие легкие углеводы. Например, печенье или сушки. Однако важно понимать, что такие перекусы не дают чувства сытости, не несут пользы и приучают ребенка к неправильному пищевому поведению", – объяснила Михалева.

Поэтому диетолог порекомендовала заменить такой перекус на орехи, сухофрукты, свежие фрукты и овощи, а также на бутерброды из зернового хлеба с кусочком сыра или блюдами из творога.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что родителям не стоит разрешать школьникам есть на завтрак каши быстрого приготовления, бутерброды, а также пить чай с сахаром или какао. Как отметила эксперт, в быстрые завтраки добавляют много ненатуральных компонентов.

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