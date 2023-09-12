Диетолог предупредила родителей о вреде быстрых завтраков для школьников

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Родителям не стоит разрешать школьникам есть на завтрак каши быстрого приготовления, бутерброды, а также пить чай с сахаром или какао, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила эксперт, в быстрые завтраки добавляют много ненатуральных компонентов.

"После таких завтраков ребенок просыпается быстро и становится бодрым, его повели в школу, но к концу первого урока он начинает терять энергию, засыпать, голова плохо соображает", – добавила она.

Это происходит из-за того, что уровень глюкозы после употребления сладкого быстро поднимается, однако затем происходит обратный эффект, в результате чего вырабатывается инсулин, появляется сонливость, объяснила диетолог.

Ранее были названы продукты, употребление которых способно спровоцировать изжогу. В частности, речь идет о большом количестве белого хлеба или сладких булок. Дело в том, что это повышает кислотность желудка. Помимо того, жирная и жареная пища в избытке тоже способна вызвать изжогу.



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