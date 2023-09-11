Эндокринолог призвала отказаться от привычки лежать после обеда

Фото: depositphotos/Tsyhund

Привычка лежать после приема пищи может привести к плачевным последствиям для организма, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Лежать после обеда категорически нельзя. Таким образом мы провоцируем очень неприятную штуку, как грыжу пищеводного отверстия диафрагмы", – объяснила она.

Симптомами грыжи могут быть икота, рвота, изжога, отрыжка и боль за грудиной, уточнила эксперт. Также, по ее словам, на фоне грыжи у человека могут развиться тахикардия, дисфагия (проблемы с глотанием), боли в области сердца, одышка и кашель. Кроме того, врач отметила, что беспокоиться стоит, если после еды наблюдается посинение кожи.

Павлова рассказала, что человек с грыжей пищеводного отверстия может периодически чувствовать предобморочное состояние и ощущать остановку сердца. Это происходит из-за повреждения блуждающего нерва.

Риск возникновения грыжи увеличивается с возрастом, добавила эндокринолог. Врач посоветовала желающим отдохнуть после обеда немного посидеть, но не ложиться. В сон можно погружаться только через два с половиной часа после приема пищи, резюмировала она.

Ранее эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева рассказала, какие продукты помогут укрепить здоровье осенью.

По ее словам, необходимо обратить внимание на продукты, которые богаты витамином C: цитрусовые, яблоки, гранат, цветная капуста, айва и прочие фрукты. Эксперт также напомнила, что организм человека нуждается и в жирорастворимых витаминах А, Е и К, которые присутствую в красной рыбе, орехах, тыкве и репе. Благодаря им организм сможет укрепить мембраны клеток иммунной системы, подчеркнула врач.



"Доктор 24": врач рассказала, как распознать гипотиреоз