Врач объяснила, почему вегетарианцы имеют высокий риск перелома костей

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У вегетарианцев присутствует более высокий риск переломов костей, поскольку они имеют низкий индекс массы тела и меньше употребляют кальций и белок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача – эндокринолога-диетолога Анну Кривошееву.

Исследователи из Оксфордского университета в Англии отметили, что веганы имеют на 43% выше риск переломов. Они организовали эксперимент, в котором приняли участие 54 тысячи человек, 30 тысяч из которых являлись мясоедами, около 8 тысяч употребляли рыбу, около 15 тысяч были вегетарианцами и около 2 тысяч были веганами. За 18 лет у участников выявили 3 941 перелом.

"Это исследование показало, что веганы, у которых в среднем был более низкий ИМТ, а также меньшее потребление кальция и белка, чем у мясоедов, имели более высокий риск переломов", – отметила диетолог.

По словам специалиста, также у вегетарианцев могут появиться сердечно-сосудистый и сахарный диабеты. Им необходимо следить за уровнем кальция и белка в организме, а также поддерживать оптимальный ИМТ.

"Качество белка – еще один фактор. Веганы, возможно, потребляют достаточное количество растительных белков, но соотношение аминокислот не поддерживает резорбцию и ремоделирование костной ткани, а также соотношение аминокислот по сравнению с животными белками", – объяснила эксперт.

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