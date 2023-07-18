Диетолог перечислил главные правила питания в жару

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В жаркую погоду стоит отдать предпочтение фруктам, овощам, а также диетическому мясу и рыбе. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять легкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий. Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты", – перечисляет эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Желательно увеличить количество приемов пищи. То есть питаться не два-три раза в день, а делать еще и легкие перекусы, например есть зеленые салаты. Такой подход поможет сохранить такую же калорийность, которая необходима человеку. Но при этом объемы порций окажутся меньше, что в жару будет легче переноситься.

Также рекомендуется пить больше воды. "В жару жидкость быстро испаряется из организма, поэтому запасы надо пополнять. К тому же вода помогает нормализовать наш тепловой обмен", – отметил диетолог.

Вместе с тем от жирного мяса, горячих продуктов и специй лучше отказаться. "Если в жару мы станем есть жирную свинину и говядину, то наше самочувствие начнет в течение дня ухудшаться. Будет слабость, сонливость просто потому, что из-за тяжелой пищи организму сложнее адаптироваться к погоде. Из-за горячих продуктов человек будет потеть, ему станет жарко, и это тоже отразится на самочувствии", – предупредил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Лучше не употреблять избыточное количество специй, потому что они тоже могут привести к повышенному потоотделению и организм будет хуже приспособлен к жаркой погоде.

Ранее россиян предупредили о смертельных рисках употребления спиртного в жаркую погоду. Дело в том, что алкогольные напитки способны усиливать обезвоживание организма. На фоне этого человек рискует получить тепловой удар и гипертонический криз. Кроме того, может произойти сгущение крови, что повышает шансы образования тромбов.

