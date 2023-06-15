Врач рассказала, можно ли покупать живую рыбу летом

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Перед поступлением на прилавки магазинов вся рыба проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, но в жаркую погоду лучше покупать замороженную рыбу, чем живую. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Тарадееву.

Она отметила, что из-за неправильного хранения непосредственно внутри торговых точек живая рыба может испортиться, также врач не рекомендует покупать ее в местах несанкционированной торговли, например на стихийных рынках.

"Безусловно, условия содержания рыбы в аквариуме отражаются на состоянии рыбы и качестве приготовленных блюд, а в конечном итоге и на состоянии здоровья человека. Вода в аквариуме не должна быть водопроводной, но должна быть оптимальной температуры для разного вида рыб. Также вода в аквариуме должна быть насыщена кислородом", – объяснила Тарадеева.

Самым важным пунктом является то, что в аквариуме не должно быть мертвой рыбы, подчеркнула эксперт.

По словам врача, блюда из живой рыбы считаются наиболее вкусными, а витаминов в ней содержится намного больше, чем в замороженной.

При выборе живой рыбы она рекомендовала обратить внимание на цвет жабр, они должны быть красными или розовыми, не покрытыми слизью, глаза должны быть выпуклыми и не мутными, тело – без видимых повреждений чешуи и кожи.

"Высокая активность рыбы в воде будет говорить о том, что эту рыбу стоит покупать. Также обратите внимание на наличие посторонних запахов: неприятный запах будет говорить о недоброкачественности продукта", – рассказала врач.

Тарадеева отметила, что порода рыбы не важна, но при ее приготовлении важно соблюдать все шаги, способствующие правильной термической обработке. Достаточно 20 минут варки после закипания и около 15–20 с каждой стороны – при обжарке на медленном огне. Если человек хочет запечь рыбу, то ему понадобится около часа.

"Живую рыбу домой нужно перенести в пакете с небольшим количеством воды, в которой она плавала. Приготовить живую рыбу нужно в течение 1–2 часов. При охлаждении срок ее хранения может увеличиться до 1–2 дней", – подчеркнула эксперт.

В случае употребления несвежей рыбы у человека может развиться пищевое отравление, которое будет сопровождаться болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей. По ее словам, в некоторых случаях человеку может понадобиться госпитализация.

Рыба является одним из полезных продуктов, в ней содержится легкоусвояемый белок, минералы и аминокислоты. Каждый человек должен употреблять ее около 1–2 раз в неделю. Употребление сырой рыбы несет риск заражения гельминтозами, заключила врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявлял, что употребление продуктов с содержанием витаминов D и K2 улучшает усвоение кальция в организме.

По его словам, витамин D человек может получить при употреблении жирной морской рыбы, рыбьего жира и яичных желтков. Витамин K2 – это прежде всего бобовые всех видов.



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