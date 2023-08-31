Врач назвала продукты, которые приводят к раку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Питание оказывает воздействие на развитие онкологии. В своем рационе необходимо ограничить употребление колбас и сосисок до 500 граммов в неделю и не более 50 граммов в день, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога Янину Лемешко.

Она отметила, что самым распространенным видом рака в РФ является рак толстой и прямой кишки. На них влияет питание и избыточный вес, уточнила специалист.

"Конечно, мы не можем убрать все факторы риска, но мы можем снизить многие, в частности, наладить питание. Что представляет собой питание современного человека? Много сахара и обработанного мяса, мало клетчатки, белка и правильных жиров", – подчеркнула эксперт.

Анализ питания пациентов продемонстрировал, что россияне употребляют дневную норму клетчатки за неделю, указала она. Однако для профилактики рака толстой кишки следует есть около 40 граммов клетчатки за день, уточнила Лемешко.

"Это количество можно получить из 600–800 граммов водянистых овощей, фруктов, ягод и зелени. Причем не только сырых, но и прошедших термическую обработку", – пояснила она.

Кроме того, диетолог посоветовала съедать оливковое масло и авокадо каждый день. Она резюмировала, что снижение веса способствует уменьшению рисков развития рака и других болезней.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель заявила, что сократить риск возникновения рака желудка можно, если пересмотреть свои гастрономические привычки. По ее словам, в первую очередь стоит задуматься о количестве соли в рационе питания. Согласно большинству научных исследований, она является главной причиной возникновения рака желудка.

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