Онколог назвал симптомы рака брюшной полости

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Симптомы рака брюшной полости имеют свойство проявляться на поздних стадиях. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, кандидата медицинских наук и старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

"Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота – об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме. Проблема заключается в том, что проявления патологии неспецифичны, поэтому их можно легко принять за признаки других заболеваний", – сообщил специалист.

По словам Черемушкина, трубчатые структуры в организме, относящиеся к желудку и кишке, имеют возможность растягиваться, позволяя опухоли разрастаться до определенных размеров. Поэтому выявить заболевание на ранней стадии можно только при регулярных осмотрах.

Ранее старший научный сотрудник онкологического центра имени Блохина Игорь Самойленко сообщил, что самыми редкими видами онкологии являются рак сетчатки и саркома. При этом самыми опасными, по словам врача, являются рак анального канала и надпочечников. В этом случае необходима хирургия, чтобы минимизировать контакты опухоли с окружающими тканями, резюмировал Самойленко.



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