Дерматолог рассказала про мифы об опасности масел для загара

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Распространенное мнение, что масло для загара вызывает рак, является мифом, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дерматолога Екатерину Вертиеву.

"Раньше считали, что любые солнцезащитные средства способны вызвать онкологию кожи, но это не так. Исследования доказали, что любые из них, в том числе масла для загара, безопасны", – сказала Вертиева.

Дерматолог напомнила, что онкологические осложнения вызывает нахождение на солнце без SPF-защиты, а не масло.

Тем не менее не все масла можно использовать на солнце, отметила врач. В частности, природные масла будут притягивать солнечные лучи и увлажнять кожу, что может спровоцировать рак. Вертиева добавила, что оливковое, кокосовое и персиковое масла не защищают от солнца, поскольку их SPF-фактор очень низок.

Вместо них эксперт посоветовала использовать только специализированные масла с SPF в составе. По ее словам, SPF-фильтры защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

При этом продукт следует подбирать с учетом особенностей кожи, добавила Вертиева. Например, дерматолог заявила, что людям с жирным типом кожи не рекомендуется использовать масло, потому что оно может обострить кожные заболевания.

Ранее кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что оранжевые овощи и фрукты помогут быстрее получить красивый персиковый загар. Специалист также посоветовала перед принятием солнечных ванн употреблять продукты с большим содержанием каротиноидов: абрикосы, персики и морковь.

Кроме того, тем, кто собирается загорать, следует включить в свой рацион морепродукты и орехи, богатые маслами, подчеркнула Русакова.

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