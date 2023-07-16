Врач назвал первый признак сгущения крови в организме

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Густая кровь в организме может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на онколога и хирурга Ивана Карасева.

По словам специалиста, чаще всего к сгущению крови приводит обезвоживание. При недостатке воды в организме у человека снижается иммунитет и может начать образовываться густая желчь, что провоцирует появление камней.

"Когда вы чувствуете, что хотите есть или "закинуть чего-то в рот", то это сигнал обезвоживания", – пояснил врач.

Ощутив подобное, продолжил Карасев, человеку следует сначала выпить три стакана воды. Если же чувство голода по-прежнему не проходит, его можно считать истинным.

Специалист добавил, что избежать сгущения крови в организме позволит выпитый за 30–40 минут перед едой стакан воды. Дневная норма воды для человека рассчитывается по формуле 30–40 миллилитров на один килограмм веса.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что избежать тромбоза в жару можно путем употребления достаточного количества воды и приема назначенных специалистом лекарств. Особенное внимание здоровью в жару следует уделить людям, страдающим от варикоза.



"Доктор 24": продукты от тромбов