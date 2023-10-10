Диетолог назвала идеальный рацион питания для подростков с ожирением

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Подросткам, которые страдают от ожирения, нужно поменять образ жизни и сделать выбор в пользу рационального питания, заявила тренер и диетолог Мария Волынкина. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, лучше всего остановиться на трехразовом питании.

"На завтрак сложные углеводы и различные крупы: гречка, пшено, рис плюс яйцо или творог. То же самое на обед: кусок мяса, курицы, индейки или говядины, кусок рыбы, например форель, минтай, треска, горбуша, семга, гречка, бурый рис, овощи", – рекомендовала она.

Волынкина отметила, что в обед также можно есть суп. Диетолог посоветовала исключить сладкое, мучное, жирное, острое и соленое.

Что касается ужина, в нем должен преобладать белок, подчеркнула эксперт. Вместо гарнира могут быть овощи на пару.

Минимальное количество сладкого и фруктов лучше всего употреблять до 14:00, резюмировала Волынкина.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что родителям не стоит разрешать школьникам есть на завтрак каши быстрого приготовления, бутерброды, а также пить чай с сахаром или какао. Как отметила эксперт, в быстрые завтраки добавляют много сахара и ненатуральных компонентов.

Она объяснила, что уровень глюкозы после употребления сладкого быстро поднимается, однако затем происходит обратный эффект, в результате чего вырабатывается инсулин, появляется сонливость.



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