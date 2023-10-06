Россиянам рассказали, как выявить у себя ожирение

В России выросло число людей, страдающих от ожирения. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, влияние на это оказала в том числе пандемия коронавируса. Вместе с тем все чаще от лишнего веса начали страдать подростки. Разбираемся, как бороться с этой проблемой.



"Неинфекционная пандемия"

С 2009 по 2022 год число людей с ожирением в России выросло на 36%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, свою роль в увеличении числа граждан с лишним весом внесла пандемия коронавируса, поскольку именно из-за нее проведение некоторых профилактических мероприятий сократилось.

По статистике, на сегодняшний день практически 3,5 миллиона человек в стране страдают ожирением. Из-за этого Россия до 2025 года может потерять до 4% ВВП, отметил Мурашко.





Михаил Мурашко глава Минздрава РФ Ожирение в целом сегодня рассматривается как неинфекционная пандемия 21 века.

Все чаще с проблемой лишнего веса сталкиваются подростки от 15 до 17 лет. По данным Минздрава, каждый год в указанной демографической группе число впервые выявленных таких случаев растет. Мурашко обратил внимание, что ожирение у детей повышает во взрослом возрасте риск летального исхода.

"Педиатры говорят, что среди детей последствиями ожирения являются беспокойство, депрессия. Это относится и ко взрослой части, низкая самооценка, неудовлетворенность собственным телом", – уточнил он.

Для решения проблемы, по словам Мурашко, в частности, предлагается запретить рекламу, формирующую у детей позитивное представление о наносящих вред здоровью продуктах. Кроме того, увеличить количество специалистов для профилактики, разработать индивидуальные планы питания, создать поддерживающую среду, а также улучшать рацион в образовательных учреждениях.



Контроль питания и нагрузки

Самостоятельно продиагностировать у себя ожирение можно при помощи измерения индекса массы тела, а также по объему талии. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Для определения индекса массы тела есть доступные программы, которые его высчитывают. Избыточная масса тела может быть первым звоночком к ожирению", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Еще важный показатель – окружность талии. Для женщин при любом росте и весе норма – 80 сантиметров, для мужчин – 94. Если больше, значит, есть висцеральный жир. Из-за него органы сдавливаются, нарушается их работа.

Существуют простые способы свести риски возникновения ожирения к минимуму. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала Москве 24, что для этого необходимо скорректировать питание и больше времени уделять физическим нагрузкам.

"Рекомендую убрать из своего рациона полуфабрикаты, покупные соусы, готовую пищу из супермаркетов (салаты, мясные и рыбные блюда). В эти продукты добавляют большое количество сахара, муки высшего сорта, консерванты, Е-добавки, загустители и другие химические вещества, с которыми наш организм не умеет справляться", – объяснила специалист.

Также следует исключить фастфуд и покупную выпечку. Вся эта пища способствует набору веса.





Жанна Тиханычева нутрициолог Нужно стараться готовить дома из цельных сезонных продуктов. Берите с собой домашнюю еду в контейнерах на работу. Минимизируйте количество перекусов в течение дня. Планируйте два-три основных приема пищи, допуская один перекус по желанию.

В случае с подростками лучше всего перейти на приготовление в домашних условиях десертов и сладостей, а также исключить газированные напитки и соки. "Их можно заменить на компоты из сухофруктов, пить травяные чаи и заваривать шиповник", – уточнила Тиханычева.

Помимо питания, важно наладить физическую активность. Но заниматься нужно тем, что нравится. Это может быть плавание в бассейне, танцы, йога два-три раза в неделю. Кроме того, прогулки до работы, после и в обеденный перерыв, подытожила Тиханычева.

