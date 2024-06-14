Минобрнауки РФ предложило зачислять детей студенток в ясли и сады без очереди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России хотят предусмотреть возможность зачисления детей студенток в ясли и сады без очереди. Сейчас Минобрнауки РФ занимается этим вопросом совместно с Госдумой. Об инициативе рассказала заместитель главы министерства Ольга Петрова, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, она добавила, что министерство планирует разработать алгоритм психологической поддержки для беременных студенток.

Ранее российское правительство заявило о необходимости доработать законопроект ЛДПР о единовременном пособии для россиянок, которые стали мамами до 25 лет.

В заключении кабмина говорится, что в случае принятия закона для осуществления выплат в размере 200 тысяч рублей будет необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета. При этом в проекте не указаны источники и порядок исполнения новых расходных обязательств.

