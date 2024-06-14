Профилактику Вечного огня проведут в Москве 19 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профилактика Вечного огня пройдет в Москве 19 июня в преддверии Дня памяти и скорби – годовщины начала ВОВ. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что работы занимают около 40 минут. За это время пламя переносится специальным факелом на временную горелку. После этого специалисты проверят каждый из трех запальников, поменяют платиновые спирали, а затем вернут огонь на место, указал он.

Вечный огонь круглосуточно мониторят специалисты АО "Мосгаз". Каждый день они проводят плановые осмотры, в раз в месяц – техобслуживание.

Прошлая профилактика Вечного огня прошла в начале мая, в преддверии 79-летия Победы в ВОВ. Газовщики провели все работы за 40 минут. Они разобрали основную горелку, поменяли запальники и вернули пламя на прежнее место.