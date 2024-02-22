Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что профилактика горелки проходит ежемесячно. Дополнительно ее проверяют перед 23 февраля и Днем Победы.

Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы перед праздничными выходными, 23–25 февраля. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 23 тысяч школьников приняли участие в "Математическом празднике". Об этом говорится на портале mos.ru.