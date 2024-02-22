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Новости

22 февраля, 13:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Новости часа: двенадцать новых площадок включили в программу реновации жилья в Москве

Новости часа: экскурсии по Москве в прошлом году посетили 11,3 млн туристов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что профилактика горелки проходит ежемесячно. Дополнительно ее проверяют перед 23 февраля и Днем Победы.

Городские службы столицы перешли на усиленный режим работы перед праздничными выходными, 23–25 февраля. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 23 тысяч школьников приняли участие в "Математическом празднике". Об этом говорится на портале mos.ru.

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