Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

В столичном метро появятся составы новой серии "Москва-2024". Они выйдут на линии уже в 2024 году, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Кроме того, к 2030 году в Москве планируется создать поезда с элементами беспилотного управления. Новые составы появятся и на линиях МЦД – курсировать будет "Иволга 4.0", первый городской поезд с тремя дверьми в промежуточных вагонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.