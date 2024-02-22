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22 февраля, 07:45

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Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

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В столичном метро появятся составы новой серии "Москва-2024". Они выйдут на линии уже в 2024 году, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Кроме того, к 2030 году в Москве планируется создать поезда с элементами беспилотного управления. Новые составы появятся и на линиях МЦД – курсировать будет "Иволга 4.0", первый городской поезд с тремя дверьми в промежуточных вагонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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