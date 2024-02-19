Метро, МЦД и трамваи: как изменится транспортная сеть Москвы до 2030 года

Столичные власти рассказали про ключевые задачи по модернизации транспортной системы города до 2030 года. В приоритете дальнейшее развитие и расширение рельсового каркаса Москвы. Также продолжатся работы по обновлению подвижного состава и внедрению современных технологий. Рассказываем подробности о том, как в ближайшие годы изменится транспортная сеть столицы.



Планы на будущее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайшие 6–7 лет число жителей столичного региона может увеличиться примерно до 23 миллионов. Как следствие, будет расти и нагрузка на транспортную систему, заявил Сергей Собянин. "Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, а не плестись в хвосте", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, до 2030 года приоритетным направлением станет развитие рельсового транспорта: трамваев, метро и МЦД. Город продолжит реализовывать начатые ранее проекты, но при этом радикально расширится территория работ.





Сергей Собянин мэр Москвы В 2024–30 годах речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область и близлежащие регионы), а также о создании сети высокоскоростных магистралей.

В частности, до 2030 года в столице заработают три новые линии метрополитена: Бирюлевская, Троицкая и Рублево-Архангельская. Кроме того, в общей сложности будут открыты 48 станций рельсового каркаса. Из них 39 – в метро и еще девять – на МЦД. Также в этот период планируют принять решение о включении в тарифы столичного транспорта Павелецкого и Ярославского направлений железной дороги. Таким образом, билетная система Москвы охватит весь пригород.

Среди задач к 2030 году стоит и организация на всем Центральном транспортном узле тактового движения поездов. Благодаря этому составы, курсирующие между столицей, областными центрами и крупнейшими городами центральной части РФ, начнут перевозить пассажиров в шесть раз чаще.





Сергей Собянин мэр Москвы В результате реконструкции и модернизации 125 станций МЦД и МЦК будут соответствовать стандарту Московского городского вокзала.

Также планируется реализовать масштабный проект по созданию первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург. За счет этого время в пути между столицей и Питером уменьшится до 2 часов 15 минут вместо сегодняшних 4 часов 5 минут. К другим ключевым задачам относится обновление подвижного состава и внедрение новых технологий. Например, Москва и дальше будет развивать во всех видах транспорта оплату по биометрии.



Серьезные перемены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2010 году столичные власти поставили перед собой цель в сжатые сроки устранить накопившиеся транспортные проблемы. Было принято решение действовать сразу по всем направлениям.





Сергей Собянин мэр Москвы За основу взяли развитие рельсового транспорта: метро и интеграцию ж/д в городскую инфраструктуру.

Благодаря этому удалось успешно разгрузить метрополитен. В 2010 году житель столицы тратил один рабочий день в месяц, стоя в очереди в кассу. Теперь же оплатить проезд можно разными способами, в том числе по биометрии и при помощи мобильных приложений. Сама Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. Сегодня в распоряжении жителей столицы 430 станций метро, МЦК и МЦД.

Кроме того, в 2010 году центр Москвы был заставлен автомобилями. Сейчас же такого нет. По словам Собянина, для удобства горожан работает лучшая в стране система оплаты парковочных мест через мобильные сервисы. Вместе с тем столичные дороги стали одними из самых безопасных во всем мире.





Сергей Собянин мэр Москвы Создан самый современный в Европе Ситуационный центр ЦОДД – сердце Интеллектуальной транспортной системы. Здесь 24/7 следят за движением и управляют потоками с помощью камер, светофоров, датчиков и табло.

Масштабные перемены затронули и наземный городской транспорт. По словам мэра, ранее он был перегружен и устарел. "Москвичи отмечали низкий уровень пассажирского обслуживания. А кроме того, опасные маршрутки, которые устраивали гонки на дорогах и за клиентами", – отметил Собянин.

В итоге перевозчики заключили контракты с городом и теперь работают по высоким стандартам. Кроме того, сегодня в столице курсируют современные и комфортные трамваи, автобусы и электробусы. Сформированный в столице транспортный парк считается самым молодым в Европе. Также Москва является первой по числу электробусов. Помимо них, в городе были запущены и другие новые виды транспорта. В частности, регулярные электрические суда и каршеринг. Также для горожан заработал прокат самокатов и велосипедов.

