22 февраля, 10:59Мэр Москвы
Сергей Собянин подвел итоги московского детского чемпионата "Мастерята"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Шестой Московский детский чемпионат "Мастерята" завершился в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Мэр рассказал, что ребята показали умения в 45 разных направлениях. В финал прошли почти 8 тысяч учеников 478 московских школ, что на тысячу превышает результаты прошлого года.
По информации градоначальника, золотые медали завоевали 179 команд, серебряные – 192, бронзовые – 209. В чемпионате приняли участие ученики 1–8-х классов вместе с родителями, близкими родственниками, наставниками.
Успехи оценивали 450 экспертов и высококвалифицированных специалистов, указал мэр. Они провели свыше 1,5 тысячи часов мастер-классов для школьников при подготовке к чемпионату.
Собянин поздравил медалистов и пожелал ребятам новых побед.
Ранее он подвел итоги и рассказал о планах проекта "Искусство – детям". Мэр напомнил, что в рамках него власти поставили цель создать комфортные и современные условия обучения во всех детских школах искусств Москвы.
До этого Собянин рассказал, что более 130 стартапов было разработано участниками городских проектов в сфере молодежного технологического предпринимательства за 2023 год. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркивал он.
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