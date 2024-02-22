Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий в Строгине и Щербинке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, планируется построить около 67 тысяч квадратных метров недвижимости и создать около 1,2 тысячи рабочих мест.



Собянин рассказал, что на 64-м километре МКАД вблизи пересечения улиц Таллинской и Кулакова в районе Строгино построят общественно-деловые объекты, включая офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Между Железнодорожной и Театральной улицами в Щербинке возведут школу на 1,1 тысячи учеников.



Как отметил мэр, всего в Москве одобрены и реализуются 64 проекта комплексного развития территорий.

Ранее Собянин одобрил очередной проект по программе создания мест приложения труда. В рамках программы застройщики получают льготы на возведение жилья, а город берет на себя строительство образовательных, культурных и спортивных учреждений, промышленных предприятий и логистических комплексов.

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