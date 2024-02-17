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17 февраля, 10:43

Экономика

Москва заключит офсетный контракт на поставку компонентов для дорожных покрытий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы проведет конкурс на право заключения контракта на поставку стабилизирующей добавки, используемой для повышения прочности и долговечности дорожных покрытий. Распоряжение уже подписал Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По условиям контракта, победитель конкурса в течение двух лет будет создавать или модернизировать специализированное производство на территории Владимирской области. В свою очередь Москва гарантирует закупки около 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно в течение 10 лет.

Сообщается, что контракт позволит гарантировать качество асфальтобетонов, используемых в дорожном хозяйстве города.

Также стало известно, что с 2017 года правительство Москвы заключило 17 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и другой продукции. Совокупный объем инвестиций по ним составит около 87 миллиардов рублей.

Ранее мэр Москвы сообщал, что на промышленных предприятиях Москвы в рамках заключенных офсетных контрактов будет создано порядка шести тысяч рабочих мест.

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