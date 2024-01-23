Предприятия столицы смогут получить статус соответствия целям устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московское правительство утвердило порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития – ESG-статуса. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цели устойчивого развития (ЦУР) разработала в 2015 году Генеральная ассамблея ООН. Они направлены на решение таких вопросов, как неравенство, бедность, экономический рост, климатические изменения, защита окружающей среды. Всего есть 17 целей и 169 задач, для достижения которых определили соответствующие показатели.

По словам Ефимова, Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Столица полностью обеспечила выполнение показателей по шести ЦУР при помощи "зеленого коридора", программы стимулирования создания мест приложения труда, государственно-частного партнерства, в том числе офсетных контрактов, и другого.

Он уточнил, что присвоение ESG-статуса будет еще одним инструментом привлечения инвестиций в московскую экономику и выполнения показателей ЦУР. Среди преимуществ заммэра назвал выход на новых поставщиков, формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, облегченный доступ к зарубежным рынкам, создание логистических цепочек, дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие.

В соответствии с порядком, который утвердило правительство столицы, в ходе оценки деятельности организаций на соответствие ЦУР будут учитывать около 90 показателей.

В зависимости от набранных баллов компаниям присвоят один из ESG-статусов: ESG-A, ESG-B и ESG-C либо "Кандидат", добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его данным, статусы подлежат обязательному ежегодному подтверждению. ESG-cтатус "Кандидат" присваивается сроком на один год, остальные – на три. Оценку будет осуществлять ГБУ "Городское агентство управления инвестициями".

Решения о присвоении, прекращении, подтверждении ESG-статуса будет утверждать межведомственная комиссия. Подать заявку на получение статуса можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что срок от разработки проекта строительства столичного производства до ввода его в эксплуатацию благодаря "зеленому коридору" сократился до 1 года. Ефимов уточнял, что более быстрый запуск производства позволил на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов, а объем поступлений в бюджет от одного среднего предприятия вырос на 44%.

До этого правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив стали партнерами в сфере устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Овчинский тогда поделился, что Москва имеет широкий опыт в сфере достижения целей устойчивого развития.

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