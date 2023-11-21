"Мой район. Навигатор": 7 мостов построят в Москве через столичные реки

Семь мостов построят в Москве через разные столичные реки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ближе станут берега Москвы-реки, Раменки, Сетуни и Сосенки. Самым крупным объектом станет мостовое сооружение у Берегового проезда.

Мост через Москву-реку соединит районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".