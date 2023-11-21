Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": 7 мостов построят в Москве через столичные реки

"Мой район. Навигатор": 7 мостов построят в Москве через столичные реки

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

"Безопасный город": система видеонаблюдения помогает полиции быстро находить преступников

Новости часа: льготу по оплате ЖКУ в Москве теперь можно оформить только онлайн

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Завод "Москвич" выпустил 31 тыс автомобилей за год работы

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Семь мостов построят в Москве через разные столичные реки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ближе станут берега Москвы-реки, Раменки, Сетуни и Сосенки. Самым крупным объектом станет мостовое сооружение у Берегового проезда.

Мост через Москву-реку соединит районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика