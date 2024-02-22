22 февраля, 13:20Мэр Москвы
Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что пламя зажгли в Александровском саду в 1967 году, с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями. Мэр рассказал, что профилактику горелки проводят ежемесячно. Дополнительно ее проверяют перед 23 февраля и Днем Победы.
При этом московские специалисты заботятся о памятниках не только в столице, отметил градоначальник. В Донецке энергетики и газовщики привели в порядок четыре мемориальных комплекса, теперь там вновь горит Вечный огонь, заключил Собянин.
Между тем городские службы Москвы в преддверии длинных праздничных выходных перешли на усиленный режим работы, который сохранится до 25 февраля. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур, оперативного и ремонтного персонала.
Также столичный Дептранс подготовил праздничный эфир ко Дню защитника Отечества. Его покажут на более чем 34 тысячах медиаэкранов в автобусах, метро, трамваях и электробусах.
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